〈房產〉從房貸見端倪！雙北小資族買房首選淡水 中山區北市唯一進榜

台灣雙北地區房價居高不下，薪水卻停滯不前，小資族買房重點區域依房仲彙整聯徵中心資料顯示，2022 年前三季，年收入 60 萬元以下新增房貸案件中，淡水區以 971 件成小資族首選，新莊區 958 件居次，而中山區以 406 件排名第 10，成為台北市唯一進榜的區域。

進一步觀察前 10 名進榜區域，授信額度 700 萬以下僅有淡水區的 666.5 萬，顯示雙北小資族僅有少數能拿到內政部研擬推出的 3 萬元房貸補貼，中信房屋研展室副理謝欣亞表示，雙北地區房價動輒破千萬，淡水區目前供給量遠大於需求量，屋主降價意願高，知名社區動輒上百戶在求售，在選擇多元、房價又鬆動的狀況下，吸引了不少小資族進駐。

謝欣亞進一步指出，統計中的第 2-5 名的新莊、板橋、中和、三重，都屬交通便利，生活機能良好的人口密集區，依這四區的平均鑑估值 1300 萬元左右，自備款約為 350 萬元， 每個月需承擔的房貸約為 3.2 萬元至 3.5 萬元，對年薪 60 萬元以下的小資族來說，負擔起來較為吃力，多半為雙薪小家庭共同支出。

綜觀前 10 名小資族愛貸區，絕大部分頭期款突破 300 萬元，謝欣亞說，近年通貨膨脹風聲鶴唳，看得不少長輩心驚驚，認為付房租不如付房貸，出手贊助頭款的比例有增高趨勢，若是無後援的小資族，建議房屋總價抓在 1000 萬元以下，多看未來有交通建設的蛋殼區，如五股、泰山等區都還有電梯大樓可入手。