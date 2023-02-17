〈房產〉一世懸命力扛房貸 全台房貸期數291個月再創新高

陳建仁新內閣就定位，同時有意推動新政策的住宅三箭，其中房貸補貼即是切中購屋人負擔沉重的要點，依內政部不動產資訊平台資料顯示，去 (2022) 年第三季新增房貸貸款期數再創歷史新高，達 291 個月，顯示面對這波房價大漲，購屋人只能以拉長貸款年限的方式，才能追上不斷走揚的房價。

由統計資料顯示，其中台中、台南、高雄與新竹縣，房貸期數都超過 300 期，30 年期房貸正成為市場主流。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，這一波房價能夠持續大漲，30 年期房貸是重要的關鍵資金力量，使用 30 年期的房貸可以降低每月的還款負擔，同時也能提升買方對於房價的負擔能力，以前 20 年期的房貸是市場主流，現在已經是 30 年期房貸當道。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第三季的房貸期數全國為 291 期，約 24 年又 3 個月，房貸期數再創歷史新高。目前房貸期數超過 25 年 300 期的區域包括台中市、台南市、高雄市、新竹縣，推估可能這些區域的新成屋數量較多，購屋人的年紀較為年輕，因此會偏向使用 30 年期房貸，以降低每月的房貸負擔，至於房貸期數最短的反而是房價最高的台北市，推估應該不是銀行不願意放貸，可能購屋人的能力較佳與年紀較大，不想負擔太久的房貸。

2016 年平均房貸期數都在 241-245 期，不過之後一路走高到 291 期，以同樣月付款 5 萬元試算，利率 2%，20 年期房貸可以申貸 1000 萬元，不過 30 年期則可以貸到 1370 萬元，無形中可多增加約 370 萬元的購買力，曾敬德表示，房價上漲過程中，購屋人持續使用長年期房貸，加大財務槓桿才能追上房價，甚至搭配寬限期降低初期負擔，尤其利率四連漲後，加上生活開銷因通膨而增加，民眾也會感受到每月支出明顯增加。