〈房產〉台北東區商圈復活？金店面交易熱度向上竄升

隨著疫情解封，消費人潮可望回籠，北市東區商圈陸續出現店面交易，去年 10 月，大安區大安路一段的 73.34 坪店面，以總價 1.72 億元轉手，單價約 234.5 萬元，總價是去年東區店面交易最高，也是近三年東區商圈店面總價最高。目前該店面切割成三間出租，包括髮廊、網美咖啡店，還有一間空置中。

房仲業者指出，近兩年北市東區商圈店面交易，2021 年共成交 9 筆店面，僅兩筆破億，其餘都在億元以下，而單價區間落在每坪 108-271 萬元不等；2022 年目前共成交 10 筆店面，也是兩筆破億店面，最低總價的是光復南路 96 巷店面 4200 萬元，目前由美式布朗尼專賣店經營中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後商圈發展受到衝擊，加上東區長期店租高，空置率高，近年少有高價店面交易，觀察近年交易的東區店面，有三特色，第一是「巷弄店面」，正忠孝東路門牌店面廣告效益高，但是房東取得成本也高，以目前市況來說買方接手意願也不高，算是有行無市，所以房東也惜售，市場少見交易，反倒是巷弄內的店面，既享有東區便利性，店租實惠，出租率較高。

此外，近兩年東區成交的店面總價，多半以「千萬級店面」為主流，80% 都在億元以下，入手門檻低，實用效益高，反而吸引買方以長期持有觀念卡位東區。接著為「中型店面」，成交店面坪數多在 35-50 坪之間，較貼近主要需求，就算總坪數較大的店面，也常見切割成兩、三個小店，降低租金門檻，出租率也高，對房東而言，租金投報率也高。

第一建經研究中心副理張菱育指出，店面貸款屬於「投資型」資產，通常銀行放貸款比較保守，視申貸人的還款能力、財務狀況以及店面位置條件等來評估，若是一般店面貸款成數，大約 5-7 成左右；若建物用途為住宅的店面，在台北市總價 7000 萬元以上，還會受高價住宅貸款規定，銀行貸款成數最高 4 成，且無寬限期，且利率也會比一般住宅還高，貸款年限也比住宅還短，最多僅到 20 年。