〈房產〉南二都房屋買賣移轉棟數2月回春 雙增創3年同期新高

南台灣台南及高雄 2 月買賣移轉棟數回春，統計顯示 2023 年 2 月南二都移轉均呈年月雙增，高雄買賣移轉棟數為 2611 棟，月增 32.5%，年增 7.1%，為近 3 年新高；台南 2 月買賣移轉棟數為 1472 棟，月增 15.1%，年增 2.9%，同樣為近 3 年新高。

不過，另外觀察南二都 2023 年 1-2 月合計買賣移轉棟數，高雄 1-2 月買賣移轉總棟數為 4582 棟，相比去年同期的 6281 棟，年減 27%，為房地合一 1.0 上來以來，近 7 年新低；而台南今年 12 月買賣移轉總棟數為 2751 棟，相比去年的 3665 棟，年減 24.9%，為近 6 年來新低點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，去年春節為 2 月，今年則是 1 月，受季節因素天數基期不同，讓 2 月的年月增幅表現都較為出色，數據落差大，因此將 1-2 月移轉棟數合併來看，較能實際反應出市場買氣現況，今年移轉為近幾年新低，除了高雄台積電 (2330-TW) 效應降溫，民眾面對逐漸冷卻的房市，多半期待價格修正，因此觀望意味濃厚，購屋腳步放緩，不過，受預售案陸續完工交屋，仍讓部分熱區表現突出，像是三民區預售大案「郡都當代」、仁武「可麗都」等，本月都有逾 100 戶交屋。

單看 2 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，前三名行政區表現均呈年月雙增，三民區以 489 棟蟬聯寶座，月增 26.4%、年增 40.9%，鳳山區以 314 棟居次，月增 75.4%，年增 12.1%，苓雅區以 299 棟位居第三，月增 51%、年增 20.1%。

至於台南地區，2 月買賣移轉棟數前三大行政區，前三行政區同樣呈年月雙增表現傑出，其中安南區以 226 棟居冠，月增 60.3%、年增 30.6%，永康區以 197 棟居次，月增 19.4%，年增 8.8%，南區以 136 棟位居第三，月增 126.7%，年增 109.2%。

台灣房屋台南復國加盟店店長陳菲表示，2 月台南南區年月增幅翻倍表現亮眼，主要受舉喜重劃區華友聯預售案「森自然」已成屋陸續交屋助攻，而以台南市場來看，農曆年後賞屋帶看率都有大幅提升，約增加有 2-3 成，然而今年開始投資型買盤比例與往年相比明顯減少，目前仍以剛性需求買盤為主，購屋族多鎖定熱門商圈或重劃區 2-3 房大樓華廈物件。

不過，看屋的人多，下手的人少，民眾大多認為房價目前仍處於高點，而受打炒房政策影響，期待未來房價會出現降價空間，因此多數仍選擇慢慢看、慢慢等，不過除了住宅市場，反觀像農地或店面這類收益型產品，買氣反而熱絡。