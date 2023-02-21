〈房產〉全台房市交易萎縮 這些行政區呈現量縮價漲背離走勢

全台 2022 全年建物買賣移轉 31.8 萬棟，跌破 32 萬棟，且創近 3 年以來新低 主要因政府打炒房、升息等利空造成，市調機構統計，全台七大都會區多個行政區 2022 年交易量相較前 2021 年出現腰斬狀況，其中又以新竹縣新埔鎮交易量下跌逾 7 成，但整體而言，房市呈現量縮價漲的背離走勢。

以明顯案例來看高雄市橋頭區去年成交件數量縮 53.5%，但統計每坪成交單價上漲 43.9%，顯示這波房價多頭的漲勢恐還未到盡頭。

根據數字科技 (5278-TW) 旗下《591 實價登錄》統計，2022 年全台七大都會區行政區交易量跌幅最深的是新竹縣新埔鎮，全年交易件數僅 136 件，較前年下滑逾 7 成。炒房之都新竹去年在房市利空下，投資客紛紛撤離，就連北區與竹北等蛋黃區去年交易量都僅剩一半，不過仰賴財力雄厚的竹科客守住價格，新竹成交單價表現仍亮眼，與前年相比還有 2~4 成增幅，尤其竹北平均單價已漲破 4 字頭，一旁的新埔也受外溢效應影響，不少新建案集中在田新重劃區內，整區房價已逼近 3 字頭。

而交易量跌幅第二名的行政區則由台中梧棲奪得，台中這 2 年推案大爆發，尤其新興重劃區更加明顯，其中部分位於梧棲的台中港重劃區因往返中科便利，加上 1 字頭親民房價吸引不少中科新貴與大量投資客，然而在去年房市景氣反轉，且區域生活機能尚未成熟下，賣壓漸漸浮現、去化速度放緩。

其次，第三名則為台南市新市區，台南近年受惠於台積電於南科擴廠，替該區房市注入活水，尤其鄰近南科的新市房價更是吵得沸沸揚揚，去年成交單價漲幅超過 2 成，攀升至 26.5 萬元，也讓不少買方追價意願降低，造成新市去年交易量較前年萎縮 5 成以上，僅百餘件。