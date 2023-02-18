〈房產〉房市交易冷得快 今年全台七都新建案完銷天數恐再拉長

隨著政府打炒房、連續升息衝擊，房市買氣一路下滑，根據市調機構調查近兩年六都、新竹縣市公開建案的銷售狀況，發現新北、桃園、台中及高雄等四都，建案平均要 5 個月才能完銷，隨著今 (2023) 年利空持續發酵，未來建案恐怕只會越賣愈久。

不過值得一提的是，新竹地區的銷售時間雖然同樣增加，但平均下來僅需花 2 個多月就能賣完，在一片不景氣中顯得特別突出，也是七都名符其實的「快銷王」。

數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案調查，近兩年六都、新竹縣市公開的新建案銷況，發現除台北、台南銷售月份略為減少外，其餘縣市均呈現大幅成長。591 新建案指出，隨著升息及打炒房等利空環伺，市場觀望氣氛持續累積，目前不只建商推案力道有減弱跡象，連帶也買方猶豫期也持續延長，導致建案銷售時間增加。

以台北市來看，建案銷售時間雖然在各縣市當中最久，但因去年多以中小型個案進場，使整體銷售時間從 6.4 個月縮短至 5 個月左右，降幅相當顯著。至於新北個案多集中在三重、土城及板橋等擁有重劃區的地區，但由於區內土地供給充沛，整體推案水位高居不下，在個案戶數量體大且周遭競爭產品多，價格又維持高檔，造成買方考慮期拉長，拖累建案銷售速度。

至於桃園及新竹則呈現一冷一熱，如桃園近年雖因房價親民及交通建設陸續完善，成為建商兵家必爭之地，從青埔或小檜溪等重劃區，到觀音、楊梅及蘆竹等蛋白區推案都是遍地開花；不過也正因如此，在這波升息浪潮下，購屋族由於房貸負擔大幅提高，加上對房價走勢產生疑慮，使當地建案平均要花近 5 個月的時間才能完銷。

反觀新竹縣市建案平均從公開到完銷只要 2 個多月，數據顯示，這些建案主要分佈在新竹市北區、東區及新竹縣竹北市、湖口鄉等地，其中新竹縣周邊建案銷況都相當不錯，研判主因除了與近年市中心或精華地段房價高漲，導致購屋族向外出走，也和當地推案多為量體有限的小型建案，銷售速度較快有關。

在台中部分，去年在房市過熱及捷運等利多出盡夾擊下，市場熱度平平，建案平均銷售月份更要 5 個月之久。觀察數據，近兩年台中推案仍以捷運及建設議題的北屯區為主。

台灣南二都台南、高雄，2020 年受惠市場熱錢湧進，更有台積電 (2330-TW) 設廠議題鼓舞，帶動大批投資客四處攻城掠地。以台南來說，有過半數完銷建案是落在 2021 年且集中在南科周邊如永康、安南及善化等地。至於高雄，前年同樣在科技議題加持下，買氣飆到高峰，尤其是北高雄楠梓、仁武等地更興起一波搶房潮，但去年下半年受房市風向轉變，加上周邊房價不斷堆疊產生排擠效應，許多原先計畫買房的購屋族態度轉向保守，也大幅增加建案銷售時間。