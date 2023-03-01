小摩策略師：反彈不會持續 美股仍被嚴重高估

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 在一份報告中表示，投資者不應押注今年迄今美股的反彈會持續下去，因為根據當前利率來看，股市仍然被嚴重高估。

以 Marko Kolanovic 為首的分析師團隊指出，從歷史數據來看，在目前利率水準下，標準普爾 500 指數的估值被高估約 2.5 倍。

報告表示，利率長期維持高檔，會產生負面影響，包含利息成本上升、部分商品需求減弱、利潤率下降、資產減記和信貸損失等。

此外，該行認為地緣政治以及能源市場風險恐怕將在不久的時間內再度升級。因此，股票風險回報仍低，增強該行對股票減持的立場。

Kolanovic 表示，在聯準會 (Fed) 開始降息前，美股恐怕難以持續反彈。Kolanovic 對標普 500 指數今年的目標價設定為 4,200 點。他說道：「我們確實認為現在會出現賣壓，也許將重新測試去年低點，到那時 Fed 可能會收到訊號，並開始降息。」

Kolanovic 日前也曾也表示，他正在轉向更具防禦性的投資組合，並建議投資人看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未反映在股市，上漲空間恐怕有限。

Kolanovic 在 2022 年的大部分預測都沒有成功。隨後，由於今年經濟前景疲軟，他改變了觀點，在去年 12 月中旬削減了股票配置。 1 月份，他表示經濟正走向衰退，由於擔心經濟衰退和央行過度緊縮，該行再次縮減了建議的股票配置。先前，他更表示，美國經濟的通膨減緩 (disinflation) 過程可能只是「暫時的」。

另一位摩根大通策略師 Mislav Matejka 近日也說，在 Fed 激進升息行動之後，現在就排除經濟衰退的可能性為時過早，因為貨幣政策對經濟的影響可能滯後 1 到 2 年。「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」Matejka 說道。