經濟學家：現在不是做空的時候 股市估值已回到合理水準

前 PIMCO 首席經濟學家 Paul McCulley 表示，現在並不是放空市場的時候，因為股市已經落至合理估值。此外，他認為，美聯準會 (Fed) 有望實現軟著陸。

McCulley 週一 (5 日) 接受採訪時表示，不應糾結於企業獲利的問題，目前股市估值合理。現在不是做空股票的時候，那是一年前的事了。

不過，McCulley 的觀點與其他華爾街分析師並不相同，華爾街頭行預測，明年股市將下跌 20% 或是更多，因為 Fed 升息拖累企業獲利下跌，並且美國經濟將陷入衰退。

但 McCulley 認為，有跡象表明，經濟正在降溫，足以讓 Fed 停止激進的升息，並且軟著陸是有可能的。

他指出，標準普爾 500 指數自 1 月以來已下跌 15%，特別是科技股和成長股等市場過熱的區域，因今年業績不佳而走低，進一步表明部分市場的估值可能已經回到合理水準。

美國銀行 (Bank of America) 則是建議，投資人應等到三項訊號出現之後，再來做多美股。三個訊號分別為，企業盈餘從當前水準下降至少 9%、消費者儲蓄率下降且失業率上升、股票型 ETF 資金外流。

美銀認為，在這三個訊號出現之前，投資者應該為停滯型衰退的情況做好準備，這將會衝擊科技股和成長股，並有利於價值股。因此，任何反彈都應該被用作投資者拋售成長股並轉向能源等價值股的機會。