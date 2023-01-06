聊天機器人ChatGPT爆紅 傳開發商OpenAI估值翻倍達290億美元

聊天機器人 ChatGPT 快速竄紅之際，其開發商 OpenAI 擬以估值至少 290 億美元出售部分股票，比 2021 年估值勁增逾一倍，讓 OpenAI 可望因此躋身美國最有價值獨角獸的行列。

華爾街日報 (WSJ) 報導，包括 Thrive Capital、Founders Fund 等創投機構都正洽商投資，售股規模至少 3 億美元。這筆交易屬於公開收購，讓投資人從現有股東——例如員工——手中購買股票。

OpenAI 上回曾在 2021 年進行公開收購，當時估值約 140 億美元，這次傳出的估值高出一倍以上。不過知情人士說，交易仍未確定，條款也可能變動。

OpenAI 由特斯拉執行長馬斯克、奧特曼 (Sam Atlman) 等人共同成立，目標是開發出「造福全人類」的 AI 技術，去年因為推出 ChatGPT、Dall-E 2 等 AI 技術產品而聲名大噪。馬斯克雖然因發展理念歧異，已在 2018 年離開，仍肯定 ChatGPT。

ChatGPT 去年 11 月底開放大眾免費測試之後，引起網路熱潮，因該軟體不但有能力回答歷史爭議、創作俳句，甚至能寫千字論文。

據 WSJ 先前報導，微軟 (MSFT-US) 也正洽商提高 OpenAI 持股。該公司在 2019 年注資 10 億美元之後，成為 OpenAI 商業化新技術的優先合作夥伴。據悉微軟計劃今年 3 月推出整合 ChatGPT 的 AI 版 Bing 搜尋引擎，挑戰 Google。

路透日前報導，OpenAI 最近告訴投資人，預估 2023 年營收能達到 2 億美元，到 2024 年可達 10 億美元，部分收益來自 AI 軟體出售，但一些投資人對該公司能否獲取一定營收心存疑慮。