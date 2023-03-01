投資人評估經濟數據及Fed政策展望 美債殖利率走升

美國國債殖利率周三 (1 日) 上漲，因投資人等待經濟數據。這些數據可能提供有關經濟表現的線索，並評估 Fed 政策前景。

美東時間上午 6 點 02 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2 個基點至 3.934%。該殖利率周二 (28 日) 曾攀升至 3.983%，為 11 月上半月以來的最高水平。

2 年期美國國債殖利率上漲 3.6 個基點至 4.833%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人關注關鍵經濟數據，以尋找有關通膨持續和高利率壓力如何影響美國經濟的線索。

ISM 製造業採購經理人 (PMI) 指數將於周三公布，該指數反映工廠活動是擴張還是收縮，以及漲跌幅度。它在 1 月跌至 2020 年 5 月以來的最低水平。

本周稍後，初請失業金人數數據和 ISM 服務業 PMI 報告也將公布，一系列 Fed 官員將發表評論。投資人將觀察他們的評論，以了解緊縮貨幣政策是否會持續更久。

自 2022 年初以來，Fed 一直在採取升息等措施以緩解通膨。許多投資人希望今年能暫停升息，因為擔心利率保持過高太久可能會導致經濟衰退。

然而，最近的經濟數據顯示，物價上漲的壓力仍在繼續。