渣打：今年經濟成長預估值維持2.2%不變 央行3月利率按兵不動機率高

渣打銀行今 (23) 日舉行 2023 年經濟展望說明會，預估台灣今年成長率預估值仍維持 2.2% 不變，在權衡通膨與經濟成長等因素下，研判我中央銀行 3 月理監事會議利率按兵不動的機率較大。

渣打銀行東北亞區高級經濟學家符銘財表示，台灣半導體產業仍呈現貿易順差，但扣掉半導體後則會出現貿易逆差，而台灣減去半導體後出現貿易逆差是近 20 年來首見，隨著全球半導體成長率持續下滑，加上資本支出縮水，預估出口對我上半年經濟沒有太大的貢獻。

符銘財說，在全球需求放緩的態勢下，中國大陸防疫鬆綁對經濟成長多少有幫助，但中國的經濟解封仍不足以抵銷歐美需求下滑的壓力，對台灣經濟成長仍有一定的壓力。

在投資部分，符銘財指出，今年的投資環境仍相對不樂觀，台灣過去受惠於美中貿易摩擦以及政策誘因，帶動投資與工廠家數同步增長，但到了 2022 年新增工廠家數開始減少，投資放緩也將連帶影響機械設備進口。

在內需市場部分，符銘財說，今年邊境開放、觀光人潮回流，對經濟有助益效果，但要回到疫情的水準仍有一段距離，疫情前觀光收入對 GDP 貢獻約有 2%~2.5%，今年預估對 GDP 約有 1% 貢獻。

整體而言，今年我經濟成長雖有出口衰退、半導體投資放緩的壓力，但還不至於步入衰退。

至於普發現金對於我經濟成長有無助益？符銘財認為，普發現金 6000 元對於經濟增長影響不大，原因是發現金比起消費券對財政乘數效果較差，而且消費券有限期、強迫消費的性質，在通膨與信心不足的情況下，現金放在口袋又沒有期限壓力替代效果較高，普發現金對消費多少有幫助，但這幫助不至於大到可以拉抬經濟成長率。