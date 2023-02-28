加密產業一蹶不振 傳Visa和萬事達卡暫停推動合作案

知情人士透露，在一連串備受矚目的倒閉動搖了對加密產業的信心後，美國支付巨頭 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 正在暫停與加密公司建立新合作夥伴關係。

加密巨頭 FTX 和 BlockFi 的破產讓投資人感到不安，並引發對該行業的加強監管審查，加密業在 2022 年出現了驚人的逆轉。

知情人士表示，Visa 和萬事達卡都已決定延後推出某些與加密貨幣相關的產品和服務，直到市場狀況和監管環境有所改善。

全球最大支付處理商 Visa 發言人表示：「最近加密領域備受矚目的失敗事件提醒我們，在加密成為主流支付和金融服務的一部分之前，我們還有很長的路要走。」

不過他補充說，這並沒有改變該公司的加密策略和重點。

萬事達卡的一位發言人表示：「我們繼續努力關注底層區塊鏈技術，以及如何應用它來幫助解決當前的痛點並構建更高效的系統。」

在過去幾年裡，隨著加密資產類別的普及，主要的銀行卡發卡公司開始熱衷於加密貨幣，部分業者將其吹捧為金融領域的下一件大事。

發卡公司從它們處理的交易美元價值中收取處理費，已宣布與加密公司建立多項合作夥伴關係，並成立了專門的團隊來探索區塊鏈技術。

萬事達卡於 4 月與加密貨幣貸方 Nexo 合作推出所謂的世界上第一張「支援加密」的支付卡。

去年 11 月，Visa 終止了與 FTX 的全球信用卡協議；而不過一個月前，Visa 才剛宣布擴大與該交易所的合作夥伴關係。

美國運通卡公司 (AXP-US) 在 2021 年表示，它將考慮使用加密貨幣作為未來兌換獎勵積分的一種可能選擇。

但一位知情人士表示，它並未將加密代幣視為近期的戰略重點。

美國運通發言人表示：「短期內我們不會將加密貨幣取代我們的核心支付和貸款服務。」並補充說，該公司將繼續探索該技術的合理用例。

投資公司 Great Hill Capital 董事長兼管理成員海斯 (Thomas Hayes) 表示：「在沒有明確的監管框架之前，它們不能也不應向前推進。」「延後遲不能歸因於它們的核心業務，因為它仍然很強勁。它們與加密貨幣監管環境的不確定性以及對加密貨幣服務的需求與興趣在短期內下降有關。」