美國通膨壞消息 高盛估二手車價格攀升

二手車價格的上漲加強通膨升溫預期，高盛將 2023 年 12 月二手車通膨預測從年減 15% 上調至年減 7.5%，同期核心個人消費支出（PCE）指數預測上調 0.11 個百分點，核心消費者物價指數（CPI）通膨上調 0.35 個百分點。

美國汽車通膨放緩之路坎坷，二手車價格攀升削弱市場關於通膨走低的希望。高盛周二（28 日）在最新報告指出，過去兩個半月，二手車拍賣價格反彈 7.5%，這意味著早春的二手車和潛在新車的通膨面臨升溫壓力，使得美國通膨前景更加複雜。

在報告中，高盛分析二手車拍賣價格反彈的驅動因素，一是暫時的汽車晶片供應限制，另一是較為持久的租賃市場銷量減少。

冬季汽車晶片供應持續短缺，導致自 10 月份以來美國汽配市場出現 10% 的回落。高盛指出，今年 1 月的汽車裝配比生產計畫落後 3.3 萬輛（年產量為 40 萬輛），這在一定程度上反映出秋季全球汽車半導體出貨量停滯導致的晶片供應限制（9、10 和 11 月的平均值較趨勢水準低 3%）。

再加上強勁的需求，供應逆風很可能迫使一些消費者進入二手車市場，相對也會抬高價格。但展望未來，全球車用晶片的產量將回升到平均水準之上，其他的供應鏈限制也有所緩解，高盛預估汽車裝配市場的供應鏈將恢復到正常水準。

推動價格上漲的第二個更持久的因素是，隨著汽車製造商在疫情期間減少租賃，到期的消費者租賃和租賃汽車銷售帶來的二手車供應減少。

高盛預估，該缺口將導致今年二手車供應鏈減少 100 萬至 150 萬輛，2023 年二手車供應短缺約占全年消費者淨購買量的 25%。假設對二手車的需求彈性較大，這些供應逆風應為著二手車價格面臨 10% 的上漲壓力。

同時，高盛指出，二手車拍賣價格上漲不會對新車售價產生重大影響，主要的三個原因是：激勵措施已從極低的水準繼續正常化、租賃汽車銷量減少與新車市場的相關性較小、主要汽車製造商已宣布電動車降價。

基於以上分析，高盛將 2023 年 12 月二手車通膨預期從年減 15% 上調至年減 7.5%，同期核心 PCE 預測上調 0.11 個百分點，核心 CPI 通膨上調 0.35 個百分點。