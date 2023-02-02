小摩調查：超過7成投資人今年不打算投資加密貨幣

儘管加密貨幣市場今年以來表現強勁，似乎已經從去年的黑暗時期中走出，但似乎並未能吸引投資人再度投入。據摩根大通 (JPMorgan) 的一項最新調查，有超過 7 成的投資人沒有在 2023 年投資加密貨幣的計畫。

針對 835 位投資人進行的調查顯示，有高達 72% 的人表示，在今年沒有任何投資加密貨幣或數位資產的計畫，相較之下，去年僅有 25% 如此表示。

此外，有 8% 的人表示目前正在進行相關投資，6% 表示計畫在未來 12 月內投資，另有 14% 的受訪者表示今年不打算投資，但可能會在未來 5 年內進行相關交易。

比特幣自今年以來上漲了約 39%，但是，這似乎仍不足以說服投資人重新進行更多押注，特別是考量到總體經濟環境仍舊充滿挑戰，而美聯準會 (Fed) 也還在試圖通過進一步升息來壓制通膨。

Arcane Research 的高級分析師 Vetle Lunde 在一份報告中表示，加密貨幣市場對 Fed 政策迅速轉向也許過於樂觀。上漲趨勢放緩、強勁技術阻力和 Fed 鷹派態度等不利因素，恐怕會使加密貨幣市場在 2 月的表現不佳。

Lunde 指出，近期針對比特幣波動的分析也表明，先前 Fed 降低升息幅度所帶來的比特幣漲勢正在消退。

「新興市場教父」Mark Mobius 曾表示，他認為比特幣在 2023 年可能會下探至 1 萬美元。他早在 2020 年就將比特幣喻為「經營賭場」，他在 2021 年又抨擊加密貨幣更像是一種宗教，而非是一種投資。