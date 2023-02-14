投資者消化美國監管強化行動 加密貨幣跌幅縮減

在美國監管機構強化了對加密貨幣行業的遏制力度，造成周一 (13 日) 的跌勢後，加密貨幣周二從低點小幅回升，靜待今日關鍵通膨數據的發布。

截至台北時間 13:17，比特幣及以太幣的 24 小時跌幅分別為 0.5% 及 1.2%，不過已經從當日低點回彈逾 1%，比特幣暫報 21724 美元，以太幣報 1500 美元。全球最大交易所幣安的原生代幣幣安幣，也從近 8% 的跌幅穩定下來。

紐約州金融服務部周一表示，已指示幣安的合作夥伴 Paxos Trust Co. 停止發行 BUSD，原因是與 Paxos 於監督及與幣安的關係存在未解決問題。美國證券交易委員會 (SEC) 正在考慮採取行動，指控 BUSD 是一種未註冊證券。

BUSD 是當前第三大穩定幣，並於幣安深度合作，這導致市場的憂心。由於此前 FTX 財務操作造成的崩盤及幣圈動盪，投資者仍然擔心任何可能損害人們對幣安信心的事件。

這一發展也引發對兩大穩定幣 Tether 和 USD Coin 是否也可能面臨監管障礙的質疑，研究公司 Nansen 表示，過去 24 小時共約 3.42 億美元的 BUSD 被贖回。

包括 Sheena Shah 在內的摩根士丹利策略師發布報告指出，穩定幣市值下降意味著加密流動性和槓桿率下降，如果沒有 Paxos 創建新的 BUSD，將需要評估 BUSD 的當前持有者是否會轉換為其他穩定幣，對流動性產生中性影響，或者對進一步監管行動的擔憂，是否會減少對穩定幣的整體市場需求。

美國最新的監管措施，也被猜測是廣泛打擊的一部分，有可能使加密貨幣邊緣化。 SEC 將於周三提議修改規則，這可能會使避險基金等機構更難與加密機構合作。

社群交易平台 Alpha Impact 執行長 Hayden Hughes 表示，終止 BUSD 發行的舉措動搖了人們對幣安生態系統的信心。

幣安執行長趙長鵬「CZ」試圖展示實力。 他周二在推特上發文指出，恐懼、不確定性和懷疑都只是暫時性的。