美債價格微幅下跌 本月殖利率大豐收

美國國債價格周二 (28 日) 小幅下跌，結束政府債券殖利率豐收的一個月。

美東時間清晨 5:54，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1.4 個基點至 3.936%。30 年期美國國債殖利率上漲 2.3 個基點至 3.942%。

2 年期國債殖利率在周一 (27 日) 達到 15 年來的最高水平後，周二小幅攀升 0.6 個基點至 4.799%。殖利率與價格成反比。

周二是 2 月最後一個交易日。投資人繼續關注主要零售商的經濟數據和企業財報，以尋找通貨膨脹前景、經濟活動以及 Fed 未來升息路徑的線索。

與此同時，10 年期國債殖利率本月上漲超過 50 個基點，2 年期國債殖利率更是上漲 70 多個基點。

Ameriprise 首席市場策略師薩格林班 (Anthony Saglimbene) 表示，「值得注意的是，目前的殖利率明顯高於 1 月中旬水平。 因此，與股票相比，美國國債和其他保守資產目前為投資人提供更具競爭力的回報，風險更低。」另一方面，本月股票與債券和貨幣市場基金的競爭加劇。我們認為，這種動態導致 2 月股票型基金的資金外流。」

周一公布的最新數據顯示，1 月耐久財訂單下降，因為消費者減少了對大件商品的支出。本周稍後將公布消費者信心指數和 ISM 製造業調查。

周二沒有安排國債拍賣。