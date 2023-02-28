〈美股早盤〉市場押注Fed將進一步升息 公債殖利率攀升 主要指數開低

投資人押注美國聯準會（Fed）將進一步升息，導致美國公債殖利率攀升，美股主要指數周二（28 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.01%。

美股開盤前，標普 500、那斯達克 100 指數期貨上漲約 0.3%，扭轉早些時候跌勢，此前華爾街周一出現強勁上漲。美國公債殖利率走高，10 年期公債殖利率攀升 3 個基點，但仍低於 4% 的關鍵門檻。

美股和歐股上周均創下今年最大單周跌幅，原因是市場擔心各國央行將加大對抗通膨的力道，而激進的策略似乎無法讓通膨升溫止步。華期策略師表示，倉位數據顯示，隨投資人大量做空美國和歐洲股票期貨，他們的情緒將變得更悲觀。

交易員目前預估，美國利率今年將達到 5.4% 的高峰，而僅僅一個月前還只有 5% 左右。美國聯準會（Fed）理事傑佛森（Philip Jefferson）堅持央行 2% 的通膨目標，不支持提高。他認為最近通膨數據很高，不要幻想很容易能回到 2% 目標，同時將繼續尋找通膨降溫跡象，如果通膨緩慢下降或朝著錯誤的方向發展，未來將採取更多措施。

截至台北時間周二（28 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.85%，至每股 209.40 美元

特斯拉柏林超級工廠 Model Y 周產量達到 4,000 量之後，該公司旗下另一座目前只生產 Model Y 的德州超級工廠預估很快也將達到前者產量的水準。值得注意的是，特斯拉股價近期持續拉升，月內反彈漲 19.86%；美股周二開盤前漲近 2%。特斯拉執行長馬斯克將於周三（3/1）的投資人日公布所謂「Master Plan」第三階段計畫。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.43%，至每股 147.28 美元

天風國際分析師郭明錤表示，蘋果重啟 iPhone SE4，目前尚未確定 iPhone 16 系列是否將採用蘋果自家 5G 頻寬晶片，若一旦 SE4 開始採用該晶片，高通 (QCOM-US) 的蘋果業務則在未來 2-3 年內顯著下滑。

目標百貨 (TGT-US) 早盤上漲 1.19%，至每股 168.79 美元

美國零售巨擘目標百貨（Target）盤前公布去年第四季財報，營收報 314 億美元，遠高華爾街分析師預期的 307.16 億美元；淨利報 8.76 億美元，優於預期的 8 億美元。上季同店銷售成長 0.7%，主因是客流量增加驅動；毛利率報 22.7%。財報公布後，目標百貨股價小漲約 0.3%。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月批發庫存月率初值報 - 0.4%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 2 月芝加哥 PMI 預期 45.0，前值 44.3

美國 2 月消費者信心指數預期 108.5，前值 107.1

美國里奇蒙聯準銀行製造業指數預期 - 6，前值 - 11

華爾街分析：

貝萊德全球首席投資策略師 Wei Li 表示，股市沒有意識到未來的宏觀挑戰。這並不是說不能有短期反彈，就像 1 月的表現那樣，由技術因素推動、由聯邦公開市場委員會（FOMC）推動。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 表示，經濟活動態勢目前可能正在觸頂，或很快會出現反轉，而止步不前的通膨預期表明，從現在開始，價值股的表現相對於成長股不會這麼好。雖然兩到三年內價格較低的股票比成長股更有吸引力，但預估價值股今年將走弱。