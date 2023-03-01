〈美股盤後〉Fed升息擔憂加劇 道瓊挫低逾230點 月線吞黑超4%

對聯準會升息的擔憂持續擾亂市場情緒，美股三大指數週二 (28 日) 震盪收黑。道瓊工業指數挫低逾 230 點，那斯達克綜合指數微跌 0.1%，標普 500 指數收黑 0.3%，僅費城半導體指數微漲超過 0.2%。

投資人在 2 月份重新調整對利率的預期，與聯準會對終點利率超過 5% 的預期一致，同時在一系列熱門就業和通膨數據公布後，在很大程度上排除先前對年底前降息的預期。

儘管美股今年多頭開局，美股主指都出現三個月來的第二個負值月份，道瓊月線吞黑 4.19%。標普和那指 2 月份分別下跌約 2.61% 和 1.11%。

政經方面，聯準會發布 1 月貼現率會議紀錄顯示，三家地區性銀行「明尼阿波利斯、聖路易斯和克利夫蘭」上個月投票決定將銀行的貼現率提高 50 個基點 (2 碼) 至 5%。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週二表示，美國經濟正處於一個怪異且前所未有的時刻，聯準會不應過分依賴市場反應來指導政策。

拜登政府週二指出，將要求獲得政府 520 億美元的半導體製造和研究計畫中資金的公司分享超額利潤，這些公司還要解釋如何提供負擔得起的兒童托育服務計畫。

美國政府正在審查現有向中國華為出口產品的許可證，而美國眾議院金融服務委員會週二提出一系列與中國相關的制裁法案，凸顯美中緊張關係下，共和黨控制的眾議院鷹派立場越來越強硬。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.75 億例，死亡數突破 687 萬例。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊中有 8 大板塊淪陷，公用事業、能源和必需消費品板塊領跌，材料、通訊服務和金融逆勢收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.30%；Meta (META-US) 上漲 3.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.50%。

道瓊成分股逾半收低。高盛 (GS-US) 下跌 3.8%；Merck (MRK-US) 下跌 2.85%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.53%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.84%；波音 (BA-US) 漲 0.54%。

費半成分股漲多跌少。NVIDIA (NVDA-US) 跌 1.21%；AMD (AMD-US) 跌 0.24%；應用材料 (AMAT-US) 漲 3.64%；德儀 (TXN-US) 漲 0.42%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.12%；高通 (QCOM-US) 漲 0.089%；美光 (MU-US) 下跌 0.14%。

台股 ADR 漲跌互見 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.26%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.28%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.51%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.34% 至每股 147.41 美元。美國衛星通訊公司 Globalstar (GSAT-US) 暴漲 10.34% 至每股 1.28 美元。Globalstar 提交最新 8-K 文件暗示，蘋果已以預付款的形式向該公司提供 2.52 億美元，用於蘋果 SOS 緊急服務所需的衛星製造成本、發射和其他費用。

特斯拉 (TSLA-US) 走低 0.92% 至每股 205.71 美元。墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 證實，特斯拉將在墨西哥蒙特雷 (Monterrey) 建立一家新工廠。墨西哥總統表示，更多細節將在特斯拉投資人日 (3 月 1 日) 公布。

視訊軟體供應商 Zoom (ZM-US) 走高 1.18% 至每股 74.59 美元。Zoom 週一公布上季財報優於預期，每股純益 1.22 美元，高於預期的 80 美分。營收為 11.2 億美元，且本季和全年獲利展望樂觀。

石油和天然氣生產商西方石油 (OXY-US) 跌 0.68% 至每股 58.56 元。由於能源價格下降和成本上升，西方石油去年第四季財報不佳。該公司宣布將季度股息提高 38% 至每股 18 美分，並披露 30 億美元的庫藏股計畫。

Snap (SNAP-US) 收紅 2.73% 至每股 10.15 美元。Snap 正尋求進入生成式人工智慧 (Generative AI) 領域，擬推出一款由 OpenAI 的 ChatGPT 技術驅動的聊天機器人。

零售百貨集團目標百貨 (TGT-US) 上漲 1.01% 至每股 168.50 美元。目標百貨第四季調整後每股純益為 1.89 美元，低於前一年同期的 3.19 美元，但高於分析師預測為 1.40 美元；營收為 314.0 億美元，高於前一年同期的 310 億美元及分析師預測的 307.3 億美元。

全球院線龍頭 AMC(AMC-US) 大跌 6.18% 至每股 7.14 美元。美國德拉瓦聯邦地區法院表示將於 4 月 27 日舉行聽證會，這可能會推遲 AMC「優先股單位 APE 轉換成 AMC 普通股」的日期。

經濟數據

美國 1 月批發庫存月率初值報 - 0.4%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 2 月芝加哥 PMI 報 43.6，預期 45.0，前值 44.3

美國 2 月消費者信心指數報 102.9，預期 108.5，前值 106

美國里奇蒙聯準銀行製造業指數報 - 16，預期 - 6，前值 - 11

華爾街分析

投行 Jefferies 指出：「數據持續表明聯準會的工作非常艱難。消費者才剛剛開始控制他們的支出計劃，但勞動力市場依舊表現強勁。」

KKM Financial 創始人兼執行長 Jeff Kilburg 表示：「大多數投資人預計 10 年期美債殖利率將超過 4%，但我預期 4% 是其上限，這將有助於股市在 3 月份復甦。」

瑞銀分析師指出：「聯準會持續升息，經濟增長可能放緩，緊縮政策會對股市帶來下行風險。」

Janney Montgomery Scott 分析師研判：「由於通膨數據、聯準會政策和地緣政治不確定性將繼續成為短期內的驅動因素，未來幾週投資人可能不得不應對震盪的市場。預測未來幾週標普指數的交易區間似乎仍位於 3850 - 3950 點支撐位和 4100 - 4200 點阻力位之間。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主