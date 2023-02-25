〈美股盤後〉Fed升息壓力增 道瓊瀉逾330點 周線連四黑

高於預期的通膨數據，加大聯準會升息壓力，美股主指週五 (24 日) 同步挫低逾 1%，2 年期美債殖利率升逾 4.8%，刷 2007 年以來最高，美元走強。

道瓊工業指數週五收跌逾 330 點，那斯達克綜合指數瀉近 1.7%，標普 500 指數收黑逾 1%，費城半導體指數走低近 1.8%。

一週來看，標普本週累計跌幅達 2.7%，創自去年 12 月 9 日以來最慘的一週。道瓊週跌近 3.0%，為連續第四週下滑。那指週跌 3.3%，為三週來的第二週走低。

數據消息，美國 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數分別月增 0.6% 和年增 5.4%，遠高市場預期。聯準會偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 1 月核心 PCE 物價指數則年升 4.7%，高於市場預期，該指數月增 0.6% ，刷去年 6 月以來最大漲幅，同樣超過市場預期。

政經方面，5 位華爾街經濟學家週五發布一份最新研究報告，參考美國、德國、加拿大及英國等過去 16 次抗通膨的經驗，研判聯準會官員可能需要將終點利率提高至 6.5% 才能抑制通膨。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，利率可能需要繼續走高才能讓通膨回到可接受的水平。鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 有信心央行升息不會使經濟陷入衰退，經濟軟著陸是可行的。

俄羅斯侵略烏克蘭滿 1 週年，美國週五擴大對俄羅斯和白羅斯的制裁，美國商務部把近 90 家公司加入實體清單。美國還宣布對所有俄羅斯生產的鋁及鋁產品徵收 200% 的進口關稅，3 月 10 日生效。

聯合國大會週四通過一項決議，要求「俄羅斯撤軍」並實現烏克蘭持久和平，聯合國 193 個成員國中，有 141 國投下贊成票，烏克蘭獲得壓倒性的支持。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.74 億例，死亡數突破 686 萬例。

週五 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 9 大板塊收黑，房地產、資訊科技和非必需消費品領跌，材料和金融板塊逆勢收高。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王一片血染。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.80%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.94%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.18%；Meta (META-US) 跌 0.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.42%。

道瓊成分股。波音 (BA-US) 下跌 4.8%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.67%；Nike (NKE-US) 下跌 1.6%；Honeywell (HON-US) 下跌 1.53%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.05%。

費半成分股普遍低迷。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.60%；AMD (AMD-US) 下跌 2.08%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.42%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.56%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.84%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.47%；美光 (MU-US) 下跌 0.97%。

台股 ADR 全部疲軟。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.19%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.56%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.68%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.80% 至每股 146.71 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出，預期立訊精密將主導蘋果第一代擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 頭戴裝置開發與量產。蘋果第二代 AR/MR 頭戴裝置有高低階兩個機型，分別由立鎧與鴻海開發與量產，預計兩款可能均在 2025 年推出。

波音 (BA-US) 下跌 4.83% 至每股 198.15 元，跌破 200 美元大關。波音週四宣布已暫時停止交付其波音 787 夢幻客機，以便對機身組件安全疑慮進行額外分析。

CNN 母公司 Warner Bros. Discovery(WBD-US) 下滑 1.14% 至每股 15.55 美元。 Warner Bros. Discovery 去年第四季營收為 110.1 億美元，每股虧損達 86 美分，遠遜市場預期，全年更加狂蝕 73.71 億美元

Adobe (ADBE-US) 重挫 7.63% 至每股 320.54 美元。《彭博》援引匿名消息人士報導稱，美國司法部計劃提起訴訟，阻止 Adobe 以 200 億美元收購設計軟體初創公司 Figma。

超越肉類 (BYND-US) 暴漲 10.15% 至每股 18.88 美元。超越肉類去年第四季每股虧損 1.05 美元，低於預期的 1.18 美元。營收為 7990 萬美元，高於預期的 7570 萬美元。

經濟數據

美國 1 月個人支出月率報 1.8%，預期 1.3%，前值 - 0.1%

美國 1 月個人收入月率報 0.6%，預期 1.0%，前值 0.3%

美國 1 月個人實質消費月率報 1.1%，預期 1.1%，前值 - 0.3%

美國 1 月 PCE 物價指數年率報 5.4%，預期 5.0%，前值 5.3%

美國 1 月 PCE 物價指數月率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 1 月核心 PCE 物價指數年率報 4.7%，預期 4.3%，前值 4.6%

美國 1 月核心 PCE 物價指數月率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 2 月密大消費者信心指數終值預期 66.4，前值 66.4

華爾街分析

Man Solutions 分析師 Peter van Dooijeweert 表示：「PCE 數據比市場預期還要高，在經濟數據良好、避免硬著陸的情況下升息是好事。對於市場來說，被迫應對通膨回升是難以接受的。」

Evercore 分析師 Krishna Guha 指出：「不著陸的風險可能迫使聯準會提高利率並延長升息時間，最終將經濟推入溫和衰退的風險更大，因此市場單純想規避風險。」

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 認為，除了個人消費支出數據，市場低迷還有更多原因。Sonders 指出：「投資人不僅擔憂通膨升溫或聯準會必須在更長時間內維持緊縮政策，但目前出現了大量的投機泡沫，當市場情緒變得有點過於泡沫時，市場往往會往逆勢方向移動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主