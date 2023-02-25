電池起火事故後 福特再度暫停F-150 Lightning生產一周

福特將其純電 F-150 Lightning 皮卡車的生產再暫停一周，此前該車款因電池問題導致起火意外。

福特周五（24 日）表示，其電池供應商 SK 已在喬治亞州一家工廠重新生產電池，但需要時間確保重新生產電池的品質，並將這些電池交付給 F-150 Lightning 皮卡車生產線。

福特周五聲明中表示，團隊迅速查明問題的根本原因，並且同意 SK 對其電池生產線設備和步驟的建議。

福特上周表示，隨著工程師們確定電池問題的根本原因並對製造流程改善，預估 F-150 Lightning 皮卡車的產量至少會在本周下降。

該款電動車起火事件發生在 2 月 4 日，當時車輛正在充電，正在進行交貨前品質檢查。幾天後，福特暫停了生產，並向經銷商發出了停止出貨的通知。該公司表示，工程師確定沒有證據表明充電故障。

福特表示，在已經交付給客戶和經銷商的車輛中，沒有發現任何此類事件。

F-150 Lightning 皮卡車備受到投資者的密切關注，因為它是市場上第一款主流電動皮卡，也是福特的一款重要產品。

本月早些時候，福特執行長 Jim Farley 向投資者詳細闡述「執行問題」，該問題削弱其第四季度的收益。

截稿前，福特 (F-US) 盤中股價下跌 1.78%，每股暫報 11.86 美元。