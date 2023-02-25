美股重點新聞摘要2023年02月25日

小摩建議逢低加碼美光 看好記憶體晶片下半年供需、價格好轉

儘管目前記憶體晶片需求疲弱，摩根大通對美光科技 (MU-US) 的長期增長潛力仍持樂觀態度，分析師 Harlan Surr 周五 (24 日) 重申對美光股票的加碼評級和 65 美元的目標價。閱讀全文...

電信設備市場趨於停滯 愛立信宣布全球裁員 8500 人

瑞典電信設備巨擘愛立信 (Ericsson) 周五 (24 日) 宣布，計劃在全球裁員 8500 人，相當於總員工數 8%，並將削減成本，以因應 5G 設備在美國和其他市場訂單減緩的情況。閱讀全文...

AI 競賽不落人後 Meta 再推大型語言模型「LLaMA」

人工智慧 (AI) 競賽如火如荼展開之際，Meta(META-US) 周五 (24 日) 發布一項可用來發展相關應用的研究工具，試圖加入競爭對手微軟、Google 的行列，在 ChatGPT 掀起的 AI 大戰中創造話題。閱讀全文...

研究：Fed 可能須把利率升至 6.5% 才能替通膨降溫

一項新的研究顯示，美國聯準會（Fed）官員可能需要把利率上調至 6.5% 才能遏止通膨。另外這項研究對 Fed 最初對物價上漲反應遲鈍提出尖銳批評。閱讀全文...