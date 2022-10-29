市場估Fed將放緩升息 美股基金創18周以來最大資金流入

根據路透周五（28 日）報導，由於市場預期美國聯準會（Fed）將放緩升息步伐應對經濟衰退趨勢，截至 10 月 26 日當周，美國股票基金創下 18 周以來最大單周資金流入。不過有分析師指出，通膨與就業數據依然強勁，現在盼政策轉向為時過早。

根據 Refinitiv Lipper 數據顯示，美股基金當周淨流入 79 億美元，為今年 6 月底以來最大流入。其中美國價值型基金吸金 18 億美元，而成長型基金僅吸引 11 億美元，表明投資人依然更喜歡價值型股票而非成長型股票。

與此同時，美國債券基金持續出現資金流出，因其面臨 21 億美元的淨拋售，為連續第 6 次資金流出。美國政府債券基金以及和通膨掛鈎的基金，分別面對 17 億美元與 14 億美元的資金流出。

另一方面，美國高收益債券基金獲得 27.5 億美元資金流入，為 3 個月來最大資金流入，暗示在近幾個月的大跌後，投資人開始對垃圾債券感興趣。

美國本周一公布的 10 月綜合採購經理人指數（PMI）連續四個月萎縮，其中製造業 PMI 更是兩年來首次跌破榮枯線，表明 Fed 收緊貨幣政策已開始影響經濟，進而引發大眾對 Fed 可能放緩升息步伐的希望。

不過市場分析師表示，若無通膨和就業數據驟降，現在盼 Fed 政策轉向為時過早，央行通常只有在失業率超過 5.5% 時才會開始降息，而目前的失業率是 3.5%。