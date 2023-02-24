調查：美股未來3個月恐將出現修正

今年初，隨著美國通膨出現降溫，聯準會 (Fed) 有望轉向以來，美股持續反彈。然而，路透社的一份調查顯示，分析師普遍認為，美股修正即將出現，投資人不應太過樂觀。

路透社在 2 月 10 日至 22 日針對 150 多名分析師和基金經理進行的調查發現，高達 56% 的人預計未來 3 個月美股將出現修正。大多數接受調查人也預期，今年股市將會連續 2 年虧損，或是最多與 2022 年持平。

另外，調查中也顯示，有近 60% 的受訪者表示，他們對 2023 年股市的預測不完全是根據 Fed 降息與否。此外，70% 的分析師預計價值股今年的表現將優於成長股。

Bank J. Safra Sarasin 的股票策略師 Wolf von Rotberg 表示，今年以來的美股反彈，是基於對估值的修復，但是企業獲利也必須強勁才能證明估值是合理的，否則股市動能難以得到支撐。

摩根大通全球和歐洲股票策略主管 Mislav Matejka 也指出，雖然我們認為第一季可以保持強勁，但無法確保下一階段的反彈持續。

標準普爾 500 指數 1 月份上漲 6.2%，主要是受到通膨數據放緩的鼓舞，並且許多投資者在去年削減持股後急於再度增加持股。根據德意志銀行的一份報告，投資人的股票持倉已攀升至一年來的新高。

富國銀行投資研究所策略師表示，市場很容易受到利率上升和經濟放緩的影響，該行不認為最近的反彈行情是可持續的，建議投資人不宜追高。

Cumberland Advisors 投資長 David Kotok 也對近期的漲勢，以及目前領漲的部份股票持懷疑態度，並表示該公司減持了許多在 2023 年反彈的大型科技股和成長股，更看好醫療保健和國防類股，並維持大量現金配置。