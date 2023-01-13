美通膨降溫、中國重新開放 全球股票基金10周以來首見資金流入

在截至 1 月 11 日的一周內，全球股票基金在 10 周內首次吸引資金流入，原因是美國通膨有望緩解，以及中國重新開放將提振全球經濟的預期。Refinitiv Lipper 數據顯示，全球股票基金吸引 51.7 億美元的淨買入，為 11 月 2 日以來首次出現單周資金流入。

美國 12 月消費者物價指數（CPI）按月來看下跌 0.1%，意外出現兩年半來首次下滑，而汽油與其他商品價格下滑，暗示通膨目前處在持續下滑態勢。

歐洲和亞洲股票基金分別吸金 73.5 億和 15.4 億美元，但投資人撤出價值 20.1 億美元的美國基金。而中國股票基金累計流入 16.1 億美元，創 7 月 6 日以來新高。

在股票類基金中，工業、金融和非必須消費品分別有 11.5 億美元、5.74 億美元和 4.79 億美元的資金流入。儘管如此，科技股仍遭遇第 10 周 3.65 億美元的資金外流。

另一方面，全球債券基金每周淨買入 169.2 億美元，為 2021 年 4 月以來新高。全球短期和中其基金、高收益基金與政府債券基金分別流出 38.9 億美元、35.6 億美元和 18.9 億美元，而通膨保值基金流出 4.8 億美元。

此外，全球投資人也連續第三周淨買入貨幣市場基金，淨買入價值 133.7 億美元。商品基金數據顯示，貴金屬獲得 500 萬美元的邊際資金，而能源基金則獲得 1.44 億美元，為第二周資金流入。

24,627 檔新興市場基金數據顯示，債券基金獲得 7.3 億美元的淨買入，而股票基金吸引 39.4 億美元的淨買入，這是自 2022 年 4 月以來最大單周流入。