WGC：全球黃金ETF連續9個月資金流出 但北美持倉增加

世界黃金協會 (WGC) 最新報告顯示，今年 1 月全球黃金 ETF 持倉減少 26 公噸，資金連續第 9 個月流出，但北美市場持倉有所增加。

全球黃金 ETF 1 月持倉減少 26 公噸，是連續第 9 個月減少。相較下，1 月金價上漲超過 6%。至 1 月底，全球黃金 ETF 總持倉為 3,446.2 公噸，規模為 2,134 億美元。

各地區來看，北美市場 1 月黃金 ETF 持倉，增加 9 公噸，達到 1,736.1 公噸。歐洲市場減少 33 公噸至 1,532.9 公噸，同時，亞洲市場也減少 3 公噸至 114.8 公噸。其他地區持倉則增加 1.7 公噸，達到 62.5 公噸。

分析師表示，隨著美元走軟和利率穩定，北美黃金 ETF 持倉增加可能受益於金價強勁表現。

報告也指出，近期黃金市場活動可能預示投資人的興趣重燃，因為 1 月黃金日均交易量月增 35%。

為黃金市場注入新動力的其中一個重要因素是全球央行對黃金的需求增加。WGC 的報告指出，持有黃金背後的主要驅動因素，是危機時期的表現及作為長期價值來源的功用，因此，在地緣政治不確定性和通貨膨脹猖獗的一年裡，各國央行選擇繼續以更快的速度向其金庫增加黃金，不足為奇。

財經投資網 Verified Investing Education 和 InTheMoneyStocks.com 總裁 Gareth Soloway 先前曾表示，黃金將會是 2023 年表現最好的資產，並優於股票和加密貨幣，因為 Fed 如今的升息幅度已經低於去年，削弱對金價的一股逆風。同時，Fed 也並沒透露將會降息，因此利率可能維持在現有水準或再升，不利於股市。