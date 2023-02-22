盤中速報 - 台船(2208)急跌-2.23%報24.15元，成交12,868張

台船(2208-TW)近5分K跌速2.23%，22日09:39報24.15元，成交12,868張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲15.74%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.08%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,604 張
- 外資買賣超：-4,571 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
- 融資增減：+231 張
- 融券增減：+57 張
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+36.62%
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原投組報酬率
+27.75%
$12,775
投組標的成分
40%
1519
20%
6205
20%
6290
10%
6643
10%