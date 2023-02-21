盤中速報 - 康舒(6282)急拉3.03%報40.75元，成交52,248張

康舒(6282-TW)近5分K漲速3.03%，21日13:07報40.75元，成交52,248張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲0.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.01%。台灣加權指數下跌0.69%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,108 張
- 外資買賣超：-3,818 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-286 張
- 融資增減：+1,856 張
- 融券增減：-138 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.51%
$13,251
原投組報酬率
+25.93%
$12,593
投組標的成分
40%
6245
20%
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20%
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