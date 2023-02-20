盤中速報 - 台船(2208)急拉2.01%報22.85元，成交10,019張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.01%，20日10:49報22.85元，成交10,019張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價上漲4.12%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲0.39%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,052 張
  • 外資買賣超：+2,108 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張
  • 融資增減：-88 張
  • 融券增減：+61 張

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