盤中速報 - 台船(2208)急拉2.01%報22.85元，成交10,019張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.01%，20日10:49報22.85元，成交10,019張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲4.12%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲0.39%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,052 張
- 外資買賣超：+2,108 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
- 融資增減：-88 張
- 融券增減：+61 張
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AI優化後報酬率
+16.28%
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原投組報酬率
+7.65%
$10,765
投組標的成分
40%
6245
20%
3141
20%
6143
10%
3022
10%