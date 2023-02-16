台船彰化近岸風場加緊施工 下半年完成水下基礎安裝

台船 (2208-TW) 轉投資台船環海 (CDWE) 於 2019 年標得彰化近岸風場的水下基礎運輸安裝施工合約，以及風機運輸安裝優先承攬合約，今 (16) 日宣布，該案預計於 4 月啟動水下基樁預打樁作業，預定於第二季施工完畢，下半年由台船建造的環海翡翠輪 (Green Jade) 接續完成該案水下基礎安裝工作。

台船說明，台船環海已開始先期準備工作，包含甲板繫固件及打樁樣板的安裝等動員作業，水下基樁預定於第二季施工完畢。

台船董事長鄭文隆表示，台船投入大量人力和精密技術，全力打造全球第二大舉昇能力的海事工程船環海翡翠輪，此為台灣第一艘自行施工設計、建造高規格、高複雜的海事工程船，載貨面積 8,200 平方公尺，相當於 1.3 座足球場，可載貨物重最多達 6 萬噸。

而台船環海除委託台船建造環海翡翠輪 Green Jade 外，也陸續承攬台灣海峽離岸風場海事工程合約，除了前述 2019 年 11 月彰化近岸風場的水下基礎運輸安裝施工合約，以及風機運輸安裝優先承攬合約，去年與另一彰化外海風場開發商簽署水下基礎、風力發電機以及海上變電站的運輸與安裝作業工程合約，則預計於 2024 年開始施工。