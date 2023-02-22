盤中速報 - 王品(2727)股價拉至漲停，漲停價279.0元，成交9,048張

王品(2727-TW)22日12:01上漲25元，股價漲停報279.0元，委買7張、委賣534張，成交9,048張。
主要業務為餐館業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲5.26%。
王品(2727-TW)近5日股價上漲17.32%，台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,189 張
- 外資買賣超：+556 張
- 投信買賣超：+513 張
- 自營商買賣超：+120 張
- 融資增減：-924 張
- 融券增減：+90 張
最新相關新聞
王品(2727-TW)22日12:01上漲25元，股價漲停報279.0元，委買7張、委賣534張，成交9,048張。
主要業務為餐館業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲5.26%。
王品(2727-TW)近5日股價上漲17.32%，台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.30%
$12,730
原投組報酬率
+18.89%
$11,889
投組標的成分
40%
1519
20%
6205
20%
6290
10%
6643
10%