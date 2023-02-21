盤中速報 - 台船(2208)股價大漲至23.25元，漲幅達8.14%

台船(2208-TW)20日11:08股價上漲1.75元，報23.25元，漲幅8.14%，成交13,625張。
台船(2208-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。
近5日股價上漲4.12%，台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,108 張
- 外資買賣超：+1,135 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-27 張
- 融資增減：+399 張
- 融券增減：-23 張
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