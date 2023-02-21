盤中速報 - 台船(2208)股價大漲至23.25元，漲幅達8.14%

台船(2208-TW)20日11:08股價上漲1.75元，報23.25元，漲幅8.14%，成交13,625張。

台船(2208-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。

近5日股價上漲4.12%，台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,108 張
  • 外資買賣超：+1,135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-27 張
  • 融資增減：+399 張
  • 融券增減：-23 張

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