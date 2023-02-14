〈房產〉半導體產業鏈深耕桃園工業區 華亞科技園區交易最熱

商仲業者依實價登錄彙整出桃園前十名交易最熱工業區，近三年由華亞科技園區及周邊區域累計交易站上 200 億元大關奪下榜首；第二名為開發時間較早、隨著產業升級近年也逐漸從傳產走向高科技產業的中壢工業區，累積交易額為 145 億元。

而化工、金屬工業產業為主的觀音工業區，近三年則以累計交易金額 84 億元名列第三。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，工業地產市場與景氣走勢、產業榮枯息息相關，以經濟部公布之投資台灣三大方案統計至 2022 年 11 月止，累計投資額逾 1.8 兆元，其中桃園為 3677 億元，占整體投資額的 20%，顯示桃園產業發展旺盛，企業擴廠需求帶動廠房、土地等工業地產交易。

此外，後疫情時代消費習慣改變，電商網購崛起，產業積極布建物流理貨中心，具備多溫層、智能理貨的倉儲廠房，也是近年工業地產的熱門產品。

信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍指出，桃園前 10 大工業區中，榜首的華亞科學園區位於桃園機場捷運線沿線，有包括艾司摩爾、穩懋、美光等科技大廠進駐，群聚優勢形成強大磁吸效應，吸引上下游廠商前往投資設廠，形成完整半導體產業聚落。先前凌華科技便大手筆以 30.8 億元取得園區整棟廠辦，作為集團企業總部。

2020-2022 年桃園中壢工業區交易額 145 億元，張桂珍分析，中壢工業區開發較早，產業發展成熟，隨著近年產業升級轉型風潮，中壢工業區也從傳產逐漸走向高科技產業聚落，園區內廠房也在推動立體化更新， 加上緊鄰國道交通便捷優勢，成企業進駐誘因，日月光集團也加強投資力道，斥資 300 億元於中壢工業區打造日月光半導體第二園區新廠。

由於桃園捷運軌道建設陸續建置中，加上航空城、龍潭科學園區三期計畫等多項大型開發案齊發，促使工業地產交易持續熱絡。由於工業廠房、土地交易從選址分析、廠房條件到區位發展都涉及專業評估，且需了解中央法規及工業區相關規範，信義全球資產公司看好桃園工業地產發展，專設桃園商仲部，站在市場前端深入經營，提高交易效率。