〈房產〉大直高家戶年收入及強大消費力 成商場及高級餐飲布局重點

台北市大直商圈不僅成為新辦公商圈的聚集地，也爲商場、高級餐飲業者的布局重要區域，房仲業者統計顯示，大直劍南站商圈整體家戶平均年收達 188.8 萬元，其中金泰里與成功里，家戶平均年收入更飆破 200 萬元大關，更是重要的吸引力。

台灣房屋根據財政部綜所稅申報資料，統計北市兩大蛋白豪宅區 -- 大直與天母的平均所得，資深天龍區的天母，核心區域主要在天母廣場，周邊四里的平均家戶年收為 139 萬元，而大直劍南站商圈整體家戶平均年收約 188.8 萬元，不僅比台北市全市平均的 106.9 萬元多了將近 80%，其中金泰里與成功里，家戶平均年收更飆破 200 萬元大關，大幅超越天母，可說是台北新天龍區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，天母和大直非屬台北蛋黃區，不過都是自成一格的豪宅區。大直商業區因鄰近內科，又有水岸景觀加持，受到許多企業主、高階主管青睞，崛起為首都的新興豪宅聚落；與大直相較，傳統豪宅區的天母，房市買盤以有國際背景的高資產族為主，加上商圈發展歷史久遠，低屋齡的豪宅選擇有限，因而近年在豪宅市場交易較少。

而且以大直、內科高所得背景，讓大直商圈形成頗高檔的商業消費文化，除了匯集不少連鎖餐廳，還有五星級飯店及百貨，更不乏米其林等級的國際餐廳，消費族群涵蓋廣泛，不過商務型的消費力集中在周間，家庭客則集中在周末，因此客層定位過於鮮明的餐廳或商場，就較難平衡人流和消費力。

如米其林去年中公布獲選餐廳名單，其中有 5 間隸屬五星飯店內，其餘皆是街邊店型態，若以區域來分，台北市中山區有 13 間，大安區 8 間，若以商圈來看，以大直商圈最夯，共 6 間餐廳入選，其中最多米其林餐廳的路段，仍由樂群三路蟬聯。

進一步統計兩大豪宅區的住宅房價，大直劍南站商圈 2022 年住宅大樓成交均價約 124.4 萬元，華廈平均也要價 90.1 萬元，對照天母廣場商圈大樓 92.2 萬元、華廈 71.1 萬元的水位，大直行情明顯勝過老天龍的天母，「新天龍區」。

大直指標豪宅「西華富邦」也在金泰里。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，大直明水路、樂群一路一帶，因具基隆河岸美景，高價豪宅林立，讓入住大直的所得門檻不同凡響，而富豪集中的金泰里與成功里，正居大直商圈核心地帶，兩里以敬業三路為界，東側的金泰里不僅有美麗華百樂園坐落，諸多企業大老落戶的指標豪宅「西華富邦」也在金泰里，使金泰里居民所得金光閃閃。西側的成功里，就是 ATT 商場所在地，也有住戶背景強勁的「代官山」、「輕井澤」等水岸名宅加持，所以在豪宅住戶拉抬下，當地的財力、消費力都不容小覷。