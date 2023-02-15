〈房產〉軌道經濟熱 三鐵共構車站周邊宅以板橋交易最夯

雙北地區「軌道經濟」已成房市的一門顯學，房仲業者依實價登錄資料，彙總了全台六大三鐵共構車站的交易行情，並依照地區進行排序。其中，去年台北車站以平均單價 70.1 萬元為六大車站中最高，板橋車站則以交易量 578 件獲得冠軍。

觀察 2022 年六大三鐵共構車站的價量表現，台北車站平均單價 70.1 萬元，為六大車站中最高，去年周邊住宅交易量有 523 筆。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北車站作為首都的交通核心，匯聚了台鐵、高鐵、捷運淡水線、捷運板南線以及桃園機場捷運，龐大的交通量能讓台北車站每日維持著 10 萬以上的人流，為全台輸送量最大的車站。多鐵共構的特性同時也吸引了大批商家及住客，台北車站不僅有微風、新光三越、京站等知名百貨，商辦、金融機構與補習班聚集的站前商圈也是台灣中心商業區，還有站前、誠品、中山、台北等各具特色的四條地下街，不論是食衣住行育樂皆能滿足，讓台北車站生活機能變得十分完善，而熱絡的商圈也能讓房子更保值。

陳金萍補充，林森北路、南京西路以及中山北路一帶都是台北站周邊熱門區域，並以大樓產品最為熱銷。

去年交易最為暢旺的板橋車站位於板橋區的精華地區，周邊不僅有新北市政府，也連通板橋大遠百、誠品以及秀泰影城等休閒娛樂場所，站內也設有環球購物中心、各式餐廳以及金石堂書店等，儼然形成一座小型百貨。陳金萍表示，板橋車站做為「新板特區」的核心，附近不僅百貨林立，距離新北市政府也不過短短幾分鐘的路程，一旁的市民廣場活動頻繁，交通方面更是擁有高鐵、台鐵、捷運板南線以及環狀線，來往全台極為方便。

除此之外，陳金萍補充，板橋車站周遭的海山學區、板橋高中都是知名學校，在學區加持下，非常適合家庭定居在此。目前板橋車站周遭平均單價落在 53.8 萬元，年交易量達 578 件，中山路一段、漢生東路都是熱門路段，房市十分熱絡。

尚有軌道建設持續中的桃園車站，匯流了台鐵、捷運綠線以及捷運棕線，捷運綠線將會分階段通車。雖捷運工程尚未完工，但已吸引大量消費者入手，陳金萍表示，桃園車站去年交易量達 517 筆，幾乎與板橋、台北車站不相上下，待工程完工後，與雙北地區的來往會更加緊密，房價仍有增值空間。復興路、民族路以及中華路皆是熱門路段，整體平均單價則是落在 26 萬元。

此一統計也顯示，平均單價最實惠的新左營車站不僅結合台鐵、高鐵以及高雄捷運形成三鐵共站，還透過快速道路連接中山高及南二高，交通十分發達，陳金萍表示，2006 年 12 月啟用至今的新左營車站已經成為高雄市重要的交通樞紐，周圍也形成了新商圈，新光三越左營店、漢神巨蛋以及彩虹市集都是民眾休閒去處，人流與商業活動頻繁帶動地區逐漸繁榮，房價也跟著穩定上升。新左營車站去年周圍交易量有 306 筆，平均單價落在 25.6 萬元，交易物件多以住宅大樓為主，同時因腹地較大，透天厝產品也受青睞。