〈房產〉雙北首購族最愛！桃園青埔預售屋3年價格飆近5成

桃園青埔吸引不少雙北首購族前往置產，房仲業者依據實價登錄資料統計，桃園高鐵站與中壢火車站周邊一公里的住宅價格，2022 年青埔精華區均價每坪要價 34.8 萬元，比中壢精華區的平均每坪 24 萬元多出 45%。同時，青埔預售案 3 年也上漲 48.4%。

同時，中信房屋近一步調查青埔房市高鐵站周邊一公里內，預售屋近三年成交均價，從 31.8 萬元飆升至 47.2 萬元，漲幅達 48.4%。而成屋近三年成交均價，從 30.5 萬元上漲至 34.8 萬元，漲幅達到 14.1%。中信房屋青埔領航加盟店店長陳楨蓁表示，20 年前青埔土地每一坪僅 8 萬元，目前站前土地一坪已飆到 130 萬，取得成本高、營造成本高漲，精華地段不缺買家的狀況下，預售屋價格自然飆升。

陳楨蓁指出，3、4 年前青埔當地有建商為了減輕資金壓力，降價以每坪 25 萬元釋出裝潢屋，當時的房價基期低，每年有 8% 以上的漲幅，現在市面上的中古屋都經多次轉手，且幾乎每一手都獲利，出租也有 3% 以上投報率，在開價上有向預售屋看齊的趨勢，今年受多項利空因素影響，市場有降溫跡象，且房價低基期的紅利已減少，後續價格會走穩，而投資區域也有向 A17 領航站、A19 體育園區站延伸出去。

中信房屋研展室副理謝欣亞指出，桃園青埔地區是新興區，不到 4 字頭的房價吸引眾多雙北買盤，加上交通特性，搭車到台北比到中壢還快，居民生活圈較多是往北移動，絕大多數居民鮮少前往中壢市區，才會發展出獨立於行政區外的青埔人現象。