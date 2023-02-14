〈房產〉太平洋房屋看見下半年房市轉機 加盟總部全台動員開課

受到平均地權條例修法通過影響，目前房市交易量急縮，太平洋房屋於今 (14) 日起展開全台巡迴開課，由董事長盧阿水提出的「快量價經營心法」，帶領全台 900 多位營業經紀人進入 2023 房市戰鬥位置，透過課程提升競爭力面對目前房市寒流，同時為下半年不動產市場轉機做好準備。

太平洋房屋指出「快量價經營心法」課程由董事長盧阿水親自講述經營祕訣，於四號公園文創進行北區首場課程，並且將於桃竹苗區、中區、以及南區全台巡迴開課，同時聘任業界知名講師傳授如何利用系統掌握消費者的消費趨勢，並且如何透過社群媒體經營個人品牌，掌握開發銷售、以及議價成交的技巧。



董事長盧阿水表示，展望 2023 年不動展市場趨勢為價微跌量縮、先蹲後跳，上半年買方觀望氛圍濃厚，買賣雙方價格拉鋸時間較長，整體交易將會放緩，預估將由賣方市場轉為買方市場，以剛性自用需求為主轉向中古屋及商用不動產，並回流蛋黃區。

此外，房市雖受到平均地權條例通過及升息影響之外，持續受到國際政經情勢變化的影響，但隨著歐美經濟軟著陸及大陸疫情解封不確定因素排除，房市下半年交易量將回歸正常，預估 2023 全年建物買賣移轉棟數預估約 29.5-30.5 萬棟，建議買方可趁上半年有議價空間挑選合適的物件。