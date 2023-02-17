高通膨發威！去年每人月薪平均蒸發近4000元

主計總處今 (17) 日公布，去年我國全體受僱員工每人每月總薪資平均 57718 元，年增 1926 元或 3.45%，但扣除物價因素後，僅剩 53741 元、年增 0.48%，為 6 年來最小增幅，等於每人每月賺來的薪資受物價高漲衝擊蒸發 3977 元。

主計總處統計，去年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為 44417 元，創歷年新高，年增 2.80%，是 23 年來最大漲幅，加計獎金後的每人每月總薪資平均 57718 元，年增 3.45%。

然而，剔除物價因素後，全年每人每月實質經常性薪資年減 0.15%，不僅連 2 年呈現負成長，更是近 10 年最大減幅，實質總薪資僅年增 0.48%，也創 6 年來最小增幅。

另一方面，去年受僱員工人數平均為 817 萬 1000 人，年增 4 萬 1000 人或 0.50%，其中，工業部門增加 0.43%、服務業部門增 0.56%；就行業別觀察，製造業、醫療保健及社會工作服務業分別增加 1 萬人，營建工程業、住宿及餐飲業、支援服務業和教育業則分別增加 4 千人。

主計總處說明，過去兩年全球經濟回溫、疫情趨緩，商業活動漸歸正常，受僱員工人數年增率已逐漸回升。