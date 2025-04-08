食在難過！我3月CPI 2.39%又衝破通膨警戒 食物漲幅4.9%創近1年半新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-08 17:09

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主計總處今 (8) 日公布我國 3 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.29%，再度衝破 2% 通膨警戒線，其中，香蕉漲幅高達 107.32%，整體蔬果和水產品都漲價，使食物類漲 4.90%，創 2023 年 12 月以來最大漲幅。

主計總處說明，3 月食物類價格上漲，且房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用均調升，惟蛋類、油料費、成衣和機票等價格下跌，抵銷部分漲幅。

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就第一季來看，我國平均 CPI 年增率 2.18%，其中商品類漲 2.28%，服務類漲 2.09%，若扣除蔬菜水果，漲 1.61%，核心 CPI 漲 1.62%。

觀察 3 月的 368 個查價項目中，以香蕉漲 107.32% 最多，其次為番茄漲 49.82%、金飾及珠寶漲 30.59%、胃腸藥漲 11.17%、遊樂場入場費漲 9.52%、診所掛號費漲 9.37%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 6.08%。

圖：主計總處提供。

而七大類中，3 月以食物類漲 4.90% 最多，主因水果受先前颱風豪雨遞延影響，價格飆漲 30.78%，加上蔬菜、食用油、肉類、外食費和水產品分別漲 5.12%、4.21%、3.87%、3.26% 和 3.10%，惟蛋類價格下跌 12.32%，抵銷部分漲幅。

雜項類漲 2.97%，主因金飾及珠寶等個人隨身用品，以及香菸、檳榔等價格上漲。

居住類漲 2.20%，反映房租上漲 2.49%，加上電費、住宅維修費分別上漲 4.48%、2.12%。

醫藥保健類漲 2.00%，則是因部分醫療院所調升掛號費、病房自付費，與假牙及矯正費等費用，使醫療費用上漲 3.10%。

按商品性質別觀察，商品類上漲 2.58%，其中非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 3.83%，半耐久性消費品跌 0.42%，耐久性消費品漲 1.59%；服務類漲 2.02%，其中，外食費漲 3.26%。