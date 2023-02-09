白宮經濟學家：鮑爾高度關注的薪資通膨正在降溫

白宮經濟學家週三 (8 日) 發布一份研究報告顯示，聯準會 (Fed) 主席鮑爾高度關注的一個薪資指標正在降溫。

該報告指出，聯準會、經濟學家和分析師經常追蹤核心通膨 (不包括食品和能源的價格增長)，因為它往往更能預測未來的整體通膨，白宮經濟學家將核心通膨分為三個部分檢視，包括核心商品、住房服務和核心非住房服務。

經濟學家設定了新的衡量標準，以更精確地檢視薪資通膨變化。他們寫道，隨著與新冠疫情相關的全球供應鏈中斷有所緩解，核心非住房服務的通膨「最近備受關注」，因為非住房服務比其他類別的勞動密集度更高，推測勞動力緊俏可能在這部分通膨中發揮了重要作用。

透過新的衡量標準，經濟學家發現，核心非住房服務業的平均時薪在去年年初曾達到 7%-8% 的高峰，但到 12 月份下降至 4.5%-5%，這個領域涵蓋汽車修理、健身房以及醫療衛生等諸多方面。

聯準會上週三 (1) 將聯邦資金利率升息 1 碼至 4.5%～4.75%，符合市場預期，主席鮑爾在會後記者會上提及通膨減緩 (disinflation) 過程已經開始，但對抗通膨還有很長的路要走。

即便上週五 (3 日) 遠優預期的 1 月非農就業數據公布後，鮑爾週二 (7 日) 仍重申此論調。

鮑爾堅持通膨趨緩其來有自，聯準會偏好的通膨指標－個人消費者支出 (PCE) 物價指數，第四季增加 3.2%，大幅低於第三季的增加 4.8%，核心 PCE 亦由第三季的增加 4.7% 降至 3.9%。白宮經濟學家週三發布的最新報告也顯示，鮑爾高度關注的一個薪資指標正在降溫。

交易員預期聯準會未來還會升息 2 次，分別升息 1 碼，使終點利率來到 5%～ 5.25% 區間。