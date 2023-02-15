雖通膨壓力上升 美國1月零售銷售額躍增3% 跌碎一地眼鏡

雖然通膨壓力上升，但由於消費者買氣不墜，1 月美國零售銷售額增幅遠超預期。

美國商務部周三 (15 日) 公布當月零售額成長 3%，高於 1.9% 的預期增幅。12 月數據未修正，維持前值下降 1.1%。

報告指出，未經通貨膨脹調整、不包括汽車在內的銷售額成長 2.3%，遠高於 0.9% 的估計值。

美國零售額在連續下跌兩個月後，在汽車和其他商品的採購量推動下，1 月大幅反彈，代表即使借貸成本上升，但經濟仍保持韌性。

前兩個月銷售額下降歸咎於假日季購物的前期負荷，經濟學家表示，政府在採用剔除季節性波動的模型時，並未對其進行充分調整。

所謂的季節性調整因素可能就是 1 月零售額大增的原因。像 1 月就業大幅成長部分歸因於季節性調整因素。

Wrightson ICAP 首席經濟學家克蘭道爾 (Lou Crandall) 表示，「最重要的是，消費的潛在趨勢並不像 12 月數據所顯示的那樣疲弱，但也不像 1 月數據所暗示的那樣強勁。」

零售額主要是商品，未經通貨膨脹進行調整。它們也受到汽油價格上漲的提振，因汽油價格會增加加油站收入。但即使納入技術面遭扭曲的原因，美國人仍在不斷消費。

美國銀行研究所上周發布報告，根據對美銀信用卡和借記卡數據的分析，1 月支出激增。該行表示，這代表「即使低收入消費者面臨壓力，但他們仍有穩固的現金緩沖和借貸能力」，並指出「即使是收入最低的人群，也足夠在一段時間內提供支持」。

花旗卡數據也顯示服務支出普遍成長。零售銷售也可能受到自 1981 年以來對超過 6500 萬社保受益人的最大生活成本調升的支持；該調整於 1 月生效。好幾個州也提高了最低工資。

緊張的勞動市場繼續產生強勁的工資成長，但速度有所放緩。自去年 3 月以來，Fed 已將政策利率上調 450 個基點，從接近零的水平調升至 4.5-4.75% 的區間，其中大部分升息發生在 5 月至 12 月之間。 預計 3 月和 5 月將再升息 25 個基點。

不包括汽車、汽油、建料和食品服務在內的零售額上月成長 1.7%。這項所謂的核心零售額在 12 月下降 0.7%，維持原值。

核心零售額與 GDP 中的消費者支出部分最具關聯性。