歐股創疫後新高三大原因，全球股市續強關鍵

整體市場最為恐慌的時間落在 2022 年 10 月左右，當時是全球股、債等最低點，從那之後至今，都是處於震盪反彈，至少是修正不破前低的中期波段偏多格局。不過近來軋空、投機氣氛逐漸放緩，債市連續急跌，但全球股市仍能撐在高檔震盪的關鍵，與歐洲股市有很大相關

歐洲股市的走勢與位階，一般而言我們可用兩個指數來觀察，近期非常強勢的上漲，持續創波段新高，是目前全球股市高檔震盪，債市雖先行走跌但股市強撐盤的關鍵風向球。

歐洲股市創高的三大原因與股市投資的啟發

1. 資金效應：大者恆大、籌碼集中大型股，甚至集中龍頭股的高本益比拉抬

在疫情期間 QE 放水，大量資金往股市全面蔓延，然而歷經 2022 股債雙殺過後，資金更趨避風險。因此在縮表速度龜速下，趁反彈時資金集中往大型股的態勢明顯，並且大型股都是跨國公司收益不侷限歐洲，受到烏俄戰爭影響小。這也使這些大型股獲得更高的評價，本益比相對高

舉例而言：英、法、德等股市，整體本益比落在 11~14 倍，而其實拉動指數，stoxx50 來自德法荷的 3 檔龍頭股本益比 (用 TTM EPS 估計) 是 ASML 46 倍、LV :30 倍、LINDE:40 倍；

2. 產業因素：科技、半導體等疫情受惠產業少，變相低位階補漲

當然高本益比，對應其高成長潛力 (ex:ASML)、高品牌價值擁有強大議價能力 (ex:LV)，而大型股中誰拉低本益比? 無非就是石油股，也因此歐股在相對半導體、工業、科技電子產業個股占比低的情形下，形成了疫情沒有受惠，2020~2021 疫情 QE 反彈的幅度都遠小於美、日、韓、台等 2021 就已經突破疫情前高點的市場，自然 2022 殺估值時，就有低位階抗跌補漲，也就是說產業型態上偏向疫情受害、疫後復甦受惠。

3. 押注中國解封受惠的期待

以上兩點，分別講述了只看指數 (大型股) 的偏頗效應，以及不同市場與產業結構造成的先後變化，最後來談到近期持續領漲全球股市的關鍵因素 - 中國解封的期待效應，這就是當前市場的免死金牌，業績再爛、成長趨緩，一句：「中國解封公司能受惠」就能讓股價在近 2 個月，擁有買盤推升。

結論：除非歐股出現轉弱，否則本波股市強撐盤不易結束

目前總經面的通膨回升、零售消費數據大增，筆者認為這代表全球經濟的信心面還沒有被擊潰，有錢用錢、沒錢借錢，消費尚屬暢旺與收入降低不成正比，並且中國復甦的報復性需求端加入，在 Q1 有快速短暫的貢獻。

而整個歐股為波段指標，包含全球股市在內，若沒有見到重大利空事件，使信心層面反轉，整體股市高檔震盪反彈的氣氛難以消散，但是實體經濟與利率面的風險持續擴大，經濟衰退與補跌的空間持續累積，而時間上遞延，所以投資股市上，短 VS 中長期，建議採兩極化多、空操作分歧策略。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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