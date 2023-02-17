工研院七度榮獲全球百大創新機構 居台機構之冠

科睿唯安 (Clarivate) 發布 2023 全球百大創新機構報告，工研院在經濟部帶領下，專利能量在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大指標上表現傑出，為連續六年、第七度獲獎，並蟬聯亞太區獲獎最多次研發機構殊榮、同時獲獎次數也高居台灣機構之冠。

工研院表示，排名更與國際知名企業艾司摩爾 (ASML)、研發組織法國替代能源與原子能委員會 (CEA)、法國國家科學研究中心 (CNRS) 並駕齊驅，顯示經濟部積極運用科技專案，鼓勵法人科研機構投入跨域前瞻技術研發，持續優化全球智財布局。

2022 年法人科專專利獲證約 1035 件，技術移轉 1146 件，累積有效專利達 21532 件，以工研院為例，約有 85% 的專利為經濟部科技專案支持研發成果，在我國專利百大企業與機構中，工研院專利發明件數也穩居研發機構之冠。

工研院院長劉文雄表示，工研院連續六年、第七度榮獲全球百大創新機構獎，展現專利布局的獨特性與影響力，更顯示整體智權經營方向與策略具有國際競爭優勢，未來工研院將持續以藍海策略、資本市場鏈結科技市場等兩大面向深化布局。

在藍海策略上，劉文雄說，工研院運用現有技術突破、重新定義產業痛點、找出全新商機創造市場等三大層次，協助產業建構價值創新商業模式，同時，積極鏈結資本與科技市場，串聯中小企業信用保證基金與台灣 26 家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制，目前已協助 25 家新創與中小企業，透過專利與技術加值融資，累積取得超過新台幣 3 億元的資金挹注。

劉文雄補充，在經濟部支持下，工研院攜手台灣產學研共組的創智智權 (IP Bank)，目前已從國內頂尖企業與法人機構，蒐羅數千件全球熱門技術的優質專利，並推動網路通訊、晶片半導體設計製造、計算機系統、淨零排放、多媒體影音 / 影像處理及綜合應用等領域專利池，為產業構築進軍國際的堅實護盾。