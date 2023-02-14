鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至3.08元，預估目標價為160元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.19元下修至3.08元，其中最高估值5.94元，最低估值0.94元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.94
|12.45
|10.06
|最低值
|0.94
|5.76
|10.06
|平均值
|3.48
|8.69
|10.06
|中位數
|3.08
|8.75
|10.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,321,566
|27,189,564
|23,156,643
|最低值
|13,534,000
|17,345,000
|23,156,643
|平均值
|16,745,412.08
|23,061,288.56
|23,156,643
|中位數
|16,844,541.49
|23,002,903.64
|23,156,643
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.9
|15.45
|10.59
|7.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,182,376
|25,546,205
|21,377,724
|17,310,716
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。