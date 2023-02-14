鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至18元，預估目標價為246元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.44元下修至18元，其中最高估值18.94元，最低估值15.8元，預估目標價為246元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|18.94
|20.23
|最低值
|15.8
|17.11
|平均值
|17.6
|18.38
|中位數
|18
|17.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|5,187,555.06
|5,460,125.03
|最低值
|4,775,000
|5,182,000
|平均值
|5,043,759.18
|5,316,041.68
|中位數
|5,121,000
|5,306,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|18.8
|14.78
|25.53
|33.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,401,607
|5,006,588
|6,346,670
|6,675,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1565/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。