〈台股盤前〉短線維持區間震盪 關注MSCI季度調整出爐

台股 9 日受電子權值股熄火下，終場小跌 19 點收在 15598.71 點，失守 15600 點關卡，而美股四大指數也開高走低，終場僅費半力守盤上，其餘三大指數均收黑，台指期也呈現平盤震盪，加上先前漲多獲利了解賣壓出籠，估大盤短線將維持區間震盪格局，而今日 MSCI 也將發布指數權重季度調整。

觀察美股四大指數均虎頭蛇尾，終場僅費城半導體指數小漲 4 點或 0.13%、收 3059.62 點，險守平盤之上，道瓊指數則是大跌 249.13 點或 0.73%，以 33699.88 點作收，那斯達克、標普 500 指數也分別下跌 120.94 點、36.36 點，跌幅都在 1% 上下，不過台股 ADR 中，台積電 (TSM-US)、聯電 (UMC-US) 同步收紅，漲幅都在 2% 上下。

今日盤面重要訊息，關注經濟數據表現不佳，主計總處 9 日公布 1 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率再度衝破 3%、來到 3.04%，創下 6 個月來新高，若扣除蔬菜水果，漲 2.88%，再剔除能源後總指數 (即核心 CPI) 仍漲 2.98%，顯示整體通膨壓力仍大。

財政部 9 日也公布元月稅收統計，受春節假期、成交量下滑等兩大利空衝擊，1 月證交稅收跌破百億元只剩 69 億元，為近 43 個月以來新低，年減幅更高達 60.9%，寫下連續 13 個月負成長，減幅則創近 14 年以來最大降幅。

個股消息上，全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 9 日召開法說會，營運長吳田玉表示，首季因客戶持續去化庫存，加上產業傳統淡季，應是全年營收谷底，後續需求復甦下，可望逐季成長，法人估，日月光投控首季營收將季減逾 2 成，全年可望再戰新高。

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 去年第四季受業外影響，單季轉虧，展望今年，由於市場需求持續疲弱、傳統淡季等因素，穩懋預期，首季營收將較前一季下滑 27-29%，毛利率也將下滑至 11-13% 水準，不過管理層仍維持今年首季是產業谷底，後續可望逐季回溫的看法。