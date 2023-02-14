盤中速報 - 美食-KY(2723)股價拉至漲停，漲停價168.0元，成交5,941張

美食-KY(2723-TW)14日11:36上漲15元，股價漲停報168.0元，委買453張，成交5,941張。
主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲0.39%。
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲0.33%，台灣加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+701 張
- 外資買賣超：+808 張
- 投信買賣超：-58 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：-175 張
- 融券增減：+1 張
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