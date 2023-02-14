盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.79%報166.5元，成交2,296張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.79%，14日09:12報166.5元，成交2,296張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲0.33%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.39%。台灣加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+701 張
- 外資買賣超：+808 張
- 投信買賣超：-58 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：-175 張
- 融券增減：+1 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.72%
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原投組報酬率
+22.06%
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投組標的成分
40%
3207
20%
8222
20%
8050
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10%