盤中速報 - 創意(3443)急拉2.12%報914.0元，成交974張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.12%，15日09:05報914.0元，成交974張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲8.32%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.51%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,365 張
  • 外資買賣超：-1,737 張
  • 投信買賣超：+417 張
  • 自營商買賣超：-45 張
  • 融資增減：+965 張
  • 融券增減：+26 張

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