盤中速報 - 創意(3443)急拉2.12%報914.0元，成交974張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.12%，15日09:05報914.0元，成交974張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲8.32%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.51%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,365 張
- 外資買賣超：-1,737 張
- 投信買賣超：+417 張
- 自營商買賣超：-45 張
- 融資增減：+965 張
- 融券增減：+26 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.60%
$12,260
原投組報酬率
+16.68%
$11,668
投組標的成分
40%
2732
20%
2743
20%
6180
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2736
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