盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.01%報152.0元，成交310張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.01%，06日09:28報152.0元，成交310張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲2.08%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.61%。台灣加權指數上漲4.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+844 張
- 外資買賣超：+506 張
- 投信買賣超：+170 張
- 自營商買賣超：+168 張
- 融資增減：+75 張
- 融券增減：-12 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.56%
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原投組報酬率
+20.00%
$12,000
投組標的成分
40%
2482
20%
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20%
4763
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