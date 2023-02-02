盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.29%報150.0元，成交283張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.29%，02日09:11報150.0元，成交283張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲6.23%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.1%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,323 張
- 外資買賣超：+593 張
- 投信買賣超：+495 張
- 自營商買賣超：+235 張
- 融資增減：-115 張
- 融券增減：-29 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.59%
$12,559
原投組報酬率
+15.96%
$11,596
投組標的成分
40%
5258
20%
4155
20%
3289
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10%