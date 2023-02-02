盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.29%報150.0元，成交283張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.29%，02日09:11報150.0元，成交283張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲6.23%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.1%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,323 張
  • 外資買賣超：+593 張
  • 投信買賣超：+495 張
  • 自營商買賣超：+235 張
  • 融資增減：-115 張
  • 融券增減：-29 張

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